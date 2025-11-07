Unire la musica alla lingua per coinvolgere le nuove generazioni: è l’obiettivo di “Tomborins”, il nuovo laboratorio di tamburo tradizionale ideato dalla delegazione algherese della Plataforma per la Llengua e dedicato a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 16 anni.

L’iniziativa, interamente in algherese, punta a creare un gruppo di giovani tamburini e allo stesso tempo a rafforzare l’uso della lingua locale attraverso la pratica musicale. Il laboratorio sarà guidato dal maestro di percussioni Paolo Zuddas, affiancato da Daniela Curedda e Annarita Manunta come tutor linguistiche. <La musica è una parte essenziale del patrimonio culturale algherese e un mezzo straordinario per trasmettere la lingua>, sottolineano gli organizzatori. La presentazione del progetto si terrà mercoledì 12 novembre alle 17.30 presso la Biblioteca Catalana. L’incontro è rivolto a ragazzi e ragazze interessati, accompagnati dai genitori, e servirà a illustrare nel dettaglio il percorso formativo. Per informazioni e iscrizioni: plalguer@plataforma-llengua.cat.

