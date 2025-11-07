Il Centro Studi Agricoli convoca una riunione pubblica, sabato 8 novembre alle ore 11, presso il salone parrocchiale di Campanedda, e chiama a raccolta agricoltori, allevatori, imprese del settore, istituzioni e rappresentanti del territorio per affrontare le problematiche legate alla grave siccità che sta colpendo la Nurra, con danni ingenti alle aziende agricole e zootecniche e una situazione ormai giudicata insostenibile sia sotto il profilo produttivo che economico. La riunione sarà inoltre dedicata al tema degli indennizzi, necessari per garantire la sopravvivenza delle imprese, e alle responsabilità nella gestione delle risorse idriche.

Il Centro Studi Agricoli ha invitato a partecipare anche il presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu, affinché possa portare il punto di vista dell’ente e confrontarsi direttamente con il mondo agricolo locale su problemi e soluzioni.

«Gli agricoltori e gli allevatori della Nurra non possono più aspettare. La situazione è emergenziale e servono risposte immediate, chiare e concrete.», dichiara Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli. L’invito è rivolto ad agricoltori e allevatori della Nurra e aree limitrofe, ai rappresentanti istituzionali, alle associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali agricole.

