Sassari, è ufficiale: a Capodanno arriva Max PezzaliIl cantautore pavese si esibirà in piazzale Segni
Sarà Max Pezzali l’artista del concerto di Capodanno a Sassari.
Ufficializzato oggi dallo stesso sindaco, Giuseppe Mascia, il cantautore pavese si esibirà in piazzale Segni, location che permetterà l’afflusso di molti più spettatori e maggiore sicurezza rispetto a quella di Piazza d’Italia, usata negli ultimi “concertoni”.
Pezzali è uno degli artisti pop più noti in Italia, esploso negli anni ‘90 con la formazione degli 883 collezionando hit come “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Nord sud ovest est” e poi nella carriera da solista.
Di recente alla collaborazione tra lui e Mauro Repetto, cofondatore degli 883, è stata dedicata una serie tv Sky di grande successo.