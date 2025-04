Il Pronto Soccorso dell’ospedale Civile di Alghero, a corto di medici, potrebbe chiudere. L’allarme è lanciato dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais.

«Dopo aver fatto i salti mortali per assicurare medici e personale sanitario, l'assenza della Regione e la schizofrenia della politica sanitaria della giunta Todde in un anno e mezzo ha saputo partorire una riforma sanitaria illegittima, e che verrà impugnata dal Governo, all’unico scopo di attuare un rozzo spoil system, la perdita di ben tre medici nel solo pronto soccorso. Chi è rimasto è costretto a turni massacranti, ma che a breve non sarà più in grado di assicurare. La chiusura è dietro l'angolo», denuncia Pais.

«A oggi si vive ancora della programmazione della passata consigliatura, sia in termini di risorse stanziate per infrastrutture e tecnologia, sia in termini di personale che invece di aumentare continua a diminuire. Una situazione non più sostenibile denunciata anche dai sindacati che hanno programmato un imminente sciopero generale», avverte Pais.

