E’ candidato al “Compasso d’Oro”, principale riconoscimento per il design italiano, l’itinerario ludico di installazioni urbane “Playful Itinerary”, ideato dalla Fondazione Alghero in collaborazione con il Dipartimento di Architettura (a firma di Nicolò Ceccarelli e Marco Sironi). Si tratta di dieci esperienze di gioco analogiche e digitali ispirate al patrimonio culturale del territorio. Il progetto è ufficialmente inserito nella selezione 2023 dell’ADI Design INDEX.

«Il passaggio preliminare alla partecipazione per il Compasso d'Oro ADI 2024, premio, ideato nel 1954, che rappresenta il principale riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano», spiegano dalla Fondazione Alghero. In esposizione a Milano il prototipo dell'itinerario urbano che anima a tutt’oggi il centro cittadino, attraverso cui scoprire i principali siti culturali di Alghero e del suo territorio, fulcro di divertimento e svago per cittadini e turisti.

«È il risultato di una progettazione attenta e partecipata, un processo in cui si è dedicato particolare valore a temi quali la riqualificazione urbana, il rispetto ambientale, la cura degli spazi pubblici e l'interazione social», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, grato per l'intuizione e la straordinaria visione del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli studi di Sassari con cui si studiano e costruiscono nuove e avvincenti sfide.

La partecipazione ad ADI Design Index prevede la pubblicazione del progetto in un volume dedicato, composto da più di 400 pagine e con saggi introduttivi affidati a personalità del mondo del design e della cultura e garantisce la grande visibilità in occasione delle esposizioni di Milano e Roma, così da rafforzare la reputazione dei progetti scelti e delle istituzioni promotrici presso il grande pubblico.

