Sopralluogo all'aeroporto di Alghero del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dell'assessore regionale ai trasporti Giorgio Todde e del sindaco Mario Conoci. La visita per fare il punto sull'avanzamento dei lavori nel cantiere aperto per la realizzazione della nuova sala arrivi.

I rappresentanti delle istituzioni hanno incontrato i vertici di Sogeaal, con cui hanno discusso della riconfigurazione della viabilità aeroportuale, con l'ampliamento delle aree di sosta, e della realizzazione della nuova sala arrivi.

La nuova rete stradale, già finanziata con 3,7 milioni di euro e su cui si sta lavorando per lo sblocco immediato, è un'opera che porterà ad un significativo miglioramento della qualità del servizio per i passeggeri, ma soprattutto in linea con le esigenze di sicurezza oggi assolutamente inadeguate.

I LAVORI – La moderna sala arrivi, in corso di realizzazione sul lato sud dell'aeroporto, avrà un'area di circa 800 mq, con tre nuovi "nastri" di moderna concezione per il ritiro dei bagagli e apparecchiature per la scansione elettronica dei passaporti per i passeggeri non Schengen.

La realizzazione consentirà di avviare i successivi lavori per l'allargamento della sala partenze, oggi sacrificata per il volume di traffico in aumento, con la previsione di spazi idonei e lo sviluppo di nuove attività commerciali.

L'aeroporto di Alghero oggi offre 37 destinazioni in 17 paesi, ha visto un incremento del numero di passeggeri del 8,4%, 27mila in più rispetto al 2019, con un ulteriore incremento del 15% dei posti offerti nella stagione estiva.

“HUB INTERNAZIONALE” – "La nuova sala arrivi e la riconfigurazione della viabilità esterna sono due importanti investimenti per fare dell'aeroporto di Alghero un hub internazionale all'altezza degli altri scali europei" ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "C'è necessità di investire sulle maggiori infrastrutture regionali e certamente l'aeroporto di Alghero è una di queste. La giunta regionale guidata da Christian Solinas, con l'assessore ai trasporti Giorgio Todde, sta mettendo in campo risorse e azioni concrete che vanno proprio in tale direzione e sono confortate da risultati positivi".

(Unioneonline/v.l.)

