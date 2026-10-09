Il Piano urbanistico comunale di Porto Torres si appresta a diventare pienamente operativo con la pubblicazione sul Buras, il Bollettino ufficiale regionale che indica l'avvenuta adozione o l'entrata in vigore dello strumento principale di pianificazione del territorio comunale.

La Regione ha risposto positivamente alla documentazione inviata dal Comune turritano, dopo aver recepito le prescrizioni relative alla determinazione della direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia del 14 luglio 2026.

Per la Regione attraverso il suo direttore genelarle il Puc risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato. Pertanto l’amministrazione comunale può procedere alla pubblicazione sul Buras che avverrà giovedì prossimo.

Approvato definitivamente nel novembre del 2025, il Piano urbanistico, dopo essere passato in commissione Urbanistica, era ritornato in aula per l’approvazione di alcune prescrizioni imposte dalla Regione, un ultimo passaggio formale per il via libera alle integrazioni secondo obblighi di legge che l’Ufficio del piano, presieduto dall’ingegnere Mario Cappai, aveva provveduto a rielaborare trasmettendo le tavole modificate e un quaderno di risposta per accelerare la chiusura della procedura.

La risposta della Regione è arrivata e il Puc dopo vent’anni diventerà efficace, uno strumento di particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

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