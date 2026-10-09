Si prepara al sit-in il gruppo Bardiania de Sa Nurra pro sa Sardinna, l’associazione impegnata nella battaglia contro la speculazione energetica che, domani mattina, con un’azione pacifica dimostrativa si fermerà nello scalo industriale di Porto Torres, dove da giovedì sera si trova ormeggiata la nave cargo cinese Cl Integrity, carica di pale eoliche giganti.

Le mega turbine eoliche fanno parte del progetto denominato “Alas” , che prevede la costruzione di un vasto Parco eolico della potenza complessiva di 66 megawatt, da realizzarsi nei territori dei Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone.

La nave lunga 200 metri e larga 33, battente bandiera Singapore, con portata lorda di 60 mila tonnellate, ha attraccato nel molo Asi 1 pronta a scaricare il materiale su grandi mezzi motrici per il trasporto speciale.

Le operazioni di sbarco del materiale sono state rinviate a domani, sabato 10 ottobre, a causa del maltempo. Sul posto saranno presenti le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. La compagnia cinese è specializzata nel trasporto oceanico di merci e grandi materiali per impianti industriali che attraversano i mari e raggiungono ogni parte del mondo.

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