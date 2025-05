Come biglietto di presentazione basti la collaborazione di sette anni con Marta Argerich, la più grande pianista vivente. Per “I Mercoledì del Conservatorio”, rassegna concertistica del “Canepa” di Sassari arriva il pianista argentino Daniel Rivera. Si esibirà nella sala Sassu il 7 maggio alle 19 in un concerto completamente gratuito.

In programma la famosa Sonata n. 23, op. 57 di Ludwig van Beethoven, nota come “L’Appassionata”, due Notturni, op. 27 e Andante spianato et Grande polonaise brillante, op. 22 di Fryderyk Chopin, diciotto dei 25 Preludi pittorici del compositore sassarese Roberto Piana e, infine, Adiós Nonino (Tango Rhapsody) di Astor Piazzolla.

Rivera terrà inoltre una master class di Pianoforte, dall’8 al 10 maggio, per gli allievi di Pianoforte del Conservatorio Canepa. Del resto non solo come concertista internazionale, Daniel Rivera è è un punto di riferimento per i giovani pianisti anche come docente. Molti dei vincitori di concorsi internazionali si formano e perfezionano con lui all’Accademia delle Arti Musicali di Sarzana (La Spezia), all’Accademia Stefano Strata di Pisa e nelle numerose master class che tiene in Italia e all’estero.

