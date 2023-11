L’Istituto d’Istruzione Superiore “M.Paglietti” di Porto Torres ha partecipato al seminario internazionale E-Twinning, tra differenti Paesi che si affacciano sullo stesso mare. All’evento, organizzato presso l’Istituto professionale “Pietro Piazza” a Palermo, nelle giornate dal 26 al 28 ottobre, hanno partecipato 60 docenti di nove paesi del Mediterraneo (Tunisia, Libano, Giordania, Cipro, Malta, Albania, Bulgaria, Francia, Italia).

Il seminario aveva lo scopo di favorire la creazione di progetti eTwinning tra docenti di scuole italiane e straniere per networking, formazione e nascita di nuove collaborazioni didattiche in piattaforma.

La scuola del Paglietti, l’unica in Sardegna a partecipare all’iniziativa, era rappresentata dalla docente di lingua Inglese Tiziana Cardone.

Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con il progetto Erasmus. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di scambiare esperienze legate alle buone pratiche didattiche con lo scopo di creare rapporti collaborativi tra insegnanti di nazionalità differenti. Il seminario, organizzato dall’Unità eTwinning italiana, è stato dedicato al tema dell’uso della tecnologia per favorire l’inclusione a scuola e ha avuto come target docenti esperti e non che hanno comunicato tra loro in inglese.

I docenti, in tal modo, hanno impostato l’organizzazione di future collaborazioni didattiche e formative che vedranno, ancora una volta, protagonista l’Istituto Paglietti.

