Il dirigente scolastico dell’Istituto Paglietti di Porto Torres, Daniele Taras, è stato nominato membro del consiglio direttivo della Rete nazionale delle scuole di Logistica (Resil), un incarico che riconosce prestigio alla scuola Tecnico Nautico che ospita circa 50 studenti. L’unica scuola in Sardegna che offre nella sua offerta formativa un indirizzo di Trasporti e Logistica. Giovedì 26 ottobre si è tenuta a Roma presso il ministero dell’Istruzione e del Merito, nella prestigiosa sala Aldo Moro, la prima assemblea della Rete.

Alla cerimonia erano presenti i dirigenti scolastici di tutti gli istituti d’Italia che erogano la formazione della Logistica e che hanno aderito all’iniziativa. Nel corso dell’assemblea si è provveduto all’approvazione dello Statuto e all’elezione dei 12 membri del consiglio direttivo, tra i quali è stato eletto il dirigente scolastico Daniele Taras dell'istituto di Porto Torres, che rappresenterà la regione Sardegna. «Un incarico importante con lo scopo di migliorare sempre di più l’offerta didattica, formativa e professionale - ha detto Taras - in grado di fornire al mercato del lavoro giovani preparati capaci di affrontare con competenza i compiti per cui vengono reclutati dalle imprese che operano nel settore della logistica».

La rete, infatti, si pone come obiettivo quello di condividere le esperienze, le conoscenze e la progettazione curricolare, al fine di cooperare alla realizzazione di percorsi formativi allineati con le esigenze del mondo del lavoro e volti alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze personali degli studenti, in un settore strategico e in continua crescita come quello logistico. Il sottosegretario all’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti ha sottolineato che «si tratta di un appuntamento di grande importanza perché le scuole sono affiancate da figure professionalizzanti che hanno aderito a questo progetto. Inoltre ho apprezzato l’idea di creare un protocollo specifico visto la diversificazione dei profili e degli spazi che richiedono figure di grande professionalità». Concetti ribaditi pure dal capo dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell’Istruzione, Carmela Palumbo. «Oggi servono politiche attive e una visione congiunta per accettare le sfide del futuro. La Rete Resil è un esempio importante su come costruire un percorso tecnico altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita».

