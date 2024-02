Scontro violento tra auto al bivio per Bancali nella ex 131, al confine tra i territori di Porto Torres e Sassari. Due vetture distrutte è il bilancio dell’incidente accaduto, nel tardo pomeriggio, 22 febbraio, intorno alle 17.30 nel “solito” incrocio teatro di diversi sinistri, anche mortali.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, una T-Cross Volkswagen, sbucata dalla provinciale 56 per dirigersi verso Bancali, ha tagliato la strada ad una Volkswagen Passat guidata da un 33enne di Porto Torres che procedeva sulla ex 131 in direzione Sassari. Il 33enne è rimasto miracolosamente illleso cosi come i due turisti a bordo della T-Cross.

All’origine dell’incidente, probabilmente, la forte velocità, la mancata precedenza e un errore del Gps che segnala una rotatoria che non c’è laddove invece è presente un incrocio a raso dove – come detto - si registrano da anni incidenti gravi.

Il conducente della T-Cross Volkswagen si è infatti affidato al navigatore che lo ha indotto in errore. E sono diversi i casi di imprecisione segnalati dal tom tom in quella zona.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenute due ambulanze del 118, rientrate vuote alla base, la polizia locale di Porto Torres per regolare la viabilità e i vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza della strada.

Le vetture nell’impatto hanno perso diversi pezzi della carrozzeria, distrutto l’avantreno della Volkswagen Passat.

