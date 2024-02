Imbarcazioni piegate dal forte vento che da questa mattina, domenica 11 febbraio, schiaffeggia il litorale e il porto di Porto Torres. Gli oltre trenta nodi di maestrale hanno allentato gli ormeggi di una piccola unità da diporto, finita a picco nel mare degli Alti fondali, la banchina nello scalo commerciale turritano.

La mareggiata ha fatto ribaltare la barca in vetro resina, in buona parte affondata e con la sola prua rimasta in superficie, mentre il resto della imbarcazione si trova sommersa dall’acqua. Le giornate di maltempo ha messo a dura prova le barche ormeggiate lungo le banchine del porto, sballottate dal vento e dal mare in burrasca.

Ora spetterà al proprietario recuperare l’unità e riportarla a galla, una operazione non facile, specie per le condizioni meteo marine avverse che richiedono l’intervento di una ditta specializzata.

Le previsioni continuano a dare vento anche nei prossimi giorni ma con una intensità ridotta. La Capitaneria di porto turritana resta comunque in massima allerta.

