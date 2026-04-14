Il sindaco di Usini, Antonio Brundu, insieme al Consiglio comunale hanno salutato il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Matteo Secchi, ufficialmente in pensione dallo scorso 29 marzo.

Nei saluti del primo cittadino e di tutta l’amministrazione comunale, è emerso un sentimento di gratitudine per il lavoro svolto nei 10 anni alla guida della Stazione, rimarcato anche dalla vicinanza dei suoi colleghi Carabinieri, della Polizia Locale e della Compagnia barracellare di Usini.

Nel corso della sua carriera si è distinto per il grande impegno e la disponibilità, ma anche nell'ascolto dei cittadini in difficoltà, anche oltre la divisa, una vicinanza sentita dal paese e dai residenti dei luoghi in cui ha svolto il suo lavoro da militare. Il sindaco Brundu ha augurato buona vita al comandante Secchi : «Se è vero che i ruoli terminano e le divise si appendono, è vero anche che la stima e l'affetto sincero tra le persone, restano per sempre».

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