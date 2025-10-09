La prefetta di Sassari Grazia La Fauci ha consegnato al sindaco di Valledoria, Marco Muretti, la pergamena attestante il titolo onorifico di città, concesso con Decreto del presidente della Repubblica dello scorso 27 maggio.

Il titolo di città, (ai sensi dell’art. 18 del Tuel), può essere attribuito, su proposta del Ministro dell’Interno, “ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza” e rappresenta per il Comune di Valledoria, cittadina che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, un importante riconoscimento al patrimonio storico, culturale e naturalistico.

Gli ultimi scavi archeologici hanno consentito il ritrovamento di antiche tracce, risalenti ad oltre 2000 anni fa, che testimoniano come nel sito del borgo di mare si trovava la città fluviale di Ampurias, che sin dall’epoca bizantina è stata un’ importante scalo portuale del Nord della Sardegna.

Nel corso della cerimonia la prefetta di Sassari si è congratulata con il sindaco per l’importante riconoscimento conferito dal Capo dello Stato.

Nelle prossime settimane si terrà nel Comune di Valledoria una cerimonia pubblica per condividere il titolo onorifico con la comunità.

