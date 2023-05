Due attraversamenti pedonali luminosi sono già in funzione: nelle trafficatissime via Budapest e via Carlo Felice. Nella scelta delle vie, il Comune di Sassari ha tenuto conto delle segnalazioni dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza quando attraversano la strada.

La Giunta comunale aveva approvato nel giugno 2021 il progetto di fattibilità tecnico-economica per circa 370 mila euro. I lavori sono stati affidati all'impresa TecnoPA di Sassari, specializzata nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti semaforici e di altre apparecchiature per il traffico.

Già realizzati, e in attesa di fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Enel, gli attraversamenti luminosi in via Poligono, via Pirandello, viale Porto Torres, via Predda Niedda e via Coppino, oltre al semaforo di via De Martini (nella borgata di Villa Gorizia) che sarà attivato a giorni, non appena ultimata la segnaletica orizzontale.

Dopo anni di segnalazioni da parte della direzione scolastica dell'istituto di villa Gorizia in via De Martini, è stato anche installato un semaforo pedonale a chiamata, insieme a un percorso pedonale protetto, per consentire l'attraversamento in sicurezza degli studenti della scuola.

Nel Piano della Sicurezza Stradale si inserisce anche la mini-rotatoria tra via Garavetti e via Abozzi i cui lavori sono partiti nei giorni scorsi. In quel punto è stato rilevato un elevato tasso di incidentalità e per questo l'Amministrazione comunale ha voluto includerla nel progetto. I lavori sono iniziati da poco e prevedono la realizzazione di una minirotatoria sormontabile che consente una maggiore gestione delle precedenze e la riduzione della velocità di percorrenza. Si tratta di un intervento che avrà ulteriori applicazioni in città, come previsto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Nei prossimi mesi partirà anche il cantiere per un attraversamento pedonale luminoso all’altezza di un’altra scuola: il Canopoleno di via Luna e Sole.

