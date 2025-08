Sarà la “mascherata viareggina” ad aprire il corteo del Carnevale Estivo turritano che sarà caratterizzato da una sfilata composta da quattro carri. Così Porto Torres si prepara a immergersi nella vivace atmosfera della grande sfilata di carri allegorici. Dopo il successo del 2024 con la celebrazione del 50° anniversario della prima edizione, anche quest’anno la manifestazione è pronta a invadere il centro cittadino con tutti i colori, i suoni e l’energia dei carri allegorici, dei figuranti e dei gruppi estemporanei che prenderanno parte alla sfilata in programma nel tardo pomeriggio di sabato 9 agosto.

Alla guida della macchina organizzativa c’è la Pro Loco cittadina, vincitrice del bando predisposto per il secondo anno consecutivo dal Comune. La scorsa estate, infatti, l’amministrazione comunale ha voluto ripristinare la kermesse dopo lunghi anni di assenza con l'obiettivo di riproporre uno degli eventi più attesi e partecipati del calendario dell’Estate turritana. I figuranti di ciascun carro o gruppo estemporaneo si esibiranno nelle rispettive coreografie davanti alla giuria e al pubblico della tribuna d’onore allestita nello spazio antistante la Torre aragonese. La valutazione dei giudici terrà conto della qualità nella costruzione dei carri, della loro animazione, dei costumi e delle coreografie, dell’ originalità e della resa scenografica complessiva.

Tra i componenti della giuria quest’anno Porto Torres avrà il piacere di ospitare i maestri cartapestai Giacomo Marsili e Valentina Cerbai, tra i protagonisti del Carnevale di Viareggio. I due artisti hanno realizzato la “Mascherata viareggina” che aprirà il corteo. Le sgargianti opere in cartapesta, ispirate alla musica dei Beatles, porteranno tra il pubblico un’esplosione di colori e un messaggio di pace, gioia e positività sulle note intramontabili del brano “Yellow Submarine”. La mascherata di gruppo è anche riprodotta nell'omaggio consegnato alla Pro Loco da parte di uno degli autori, Giacomo Marsili che nel messaggio di accompagnamento ha voluto rivolgere "un pensiero a tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida collaborazione tra Viareggio e Porto Torres". La presenza viareggina è frutto della collaborazione tra la Pro Loco turritana e quella di Golfo Aranci che parteciperà con una propria rappresentanza alla sfilata di Porto Torres. Lo scorso 2 agosto, il gruppo mascherato turritano “Cuochi&PopCorn”, a sua volta, ha partecipato al carnevale estivo del comune gallurese.

Anche per l’edizione 2025 il carnevale è identificato dal logo ufficiale con il celebre Satiro marmoreo, rinvenuto nel 2003 nell’area delle Terme Maetzke ed esposto all’Antiquarium Turritano, rivisitato in chiave carnevalesca con una mascherina colorata e lo slogan: “Porto Torres, città di cultura e divertimento”. L’idea è di coniugare il passato e la storia della città turritana con lo spirito giocoso e più moderno del carnevale. Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese dalla presidente della Pro Loco Anna Maria Zara insieme all’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, al presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta e ai consiglieri Gavino Ruiu, Giovanna Manca, Gianpiero Madeddu e Claudia Pintus. Al momento c’è massimo riserbo sui 4 carri allegorici in gara che stanno prendendo forma nell’hangar di via Vivaldi messo a disposizione dal Consorzio Industriale Provinciale. Sul tema dei carri sarà mantenuto il segreto fino alla presentazione ufficiale affidata al presentatore della serata, il “Capitano” Pierluigi Fiori. In ogni caso, le tematiche non dovranno richiamare messaggi offensivi o espressioni legate a fanatismo, razzismo, omofobia, odio e minaccia.

Al termine della sfilata e della premiazione, prenderà il via la grande festa serale del carnevale quando, sul palco allestito all’incrocio tra la via Mare e il Corso Vittorio Emanuele II, salirà una delle migliori espressioni della scena latina internazionale “Lirico En La Casa” per la sua unica data in Sardegna, con lo special voice Franklin Mora e il Dj Mirko Serra. Per l’edizione 2025 del Carnevale Estivo, il Comune ha stanziato 30 mila euro, confermando la volontà di valorizzare eventi identitari e attrattivi per il territorio, con ricadute positive in termini turistici, culturali e sociali. L’amministrazione ha predisposto il bando vinto dalla Pro Loco cittadina che, per l’organizzazione, ha ottenuto anche il contributo dei commercianti turritani e della Grimaldi Lines.

