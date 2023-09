Ormai sono diventati una presenza costante nei centri urbani, anche se osservare due cinghiali di grossa taglia in una delle spiagge più belle d’Italia riesce ancora a stupire.

È successo questa mattina a La Pelosa, nello splendido arenile di Stintino, quando ancora i turisti non avevano occupato con i loro ombrelloni gli spazi sulla sabbia finissima del lido e il mare è ancora libero dai bagnanti. Davanti agli occhi incuriositi dei pochi presenti, i due cinghiali si sono sdraiati sulla battigia e hanno cominciato a giocare con l’acqua cristallina. Un doppio spettacolo della natura. Un vero peccato non immortalarli. Non hanno pagato alcun ticket, ma soltanto perché il tipo di utenza non lo richiede. Gli animali evidentemente si sono sentiti a loro agio.

Indisturbati, senza ancora la folla di turisti che riempie la spiaggia a numero chiuso, hanno pensato bene di godersi quegli attimi di pace con un mare tranquillo e meraviglioso che La Pelosa offre, una sabbia bianchissima e preziosa, tutelata per la sua bellezza e per l’importanza nella salvaguardia dell'ecosistema.

