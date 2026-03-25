Half Marathon, ritorna la gara regionale all’AsinaraI concorrenti dovranno imbarcarsi alle ore 8 sul traghetto che li porterà a Cala Reale
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Ritorna sull’isola dell’Asinara l’evento sportivo “Half Marathon Isola dell’Asinara”, in programma lunedì 6 aprile con partenza della gara alle 11.30 dal borgo di Cala d’Oliva.
La manifestazione è organizzata dal Triathlon Team Sassari con il patrocinio del Comune di Porto Torres: una mezza maratona regionale in un contesto unico.
Un percorso di 21,097 chilometri, da Cala d’Oliva a Fornelli, su strada cementata con il ristoro intermedio a Cala Reale e Fornelli, dove sono previsti il “pasta party” e la premiazione.
I concorrenti dovranno imbarcarsi alle ore 8 sul traghetto che li porterà a Cala Reale. Una volta giunti sull’isola, gli atleti avranno a disposizione due bus che li condurranno a Cala d’Oliva, dove sarà posizionata la partenza, prevista per le ore 11.30.
Conclusa la gara e le premiazioni, gli atleti risaliranno sul bus che li riporterà all’imbarco per il rientro a Porto Torres. Il ritiro del pacco gara è previsto sabato 4 aprile dalle 17 alle 20 presso il porto turistico di Punta Scorno.