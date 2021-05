Aperti e subito rinviati al tribunale di Sassari i processi che vedono alla sbarra otto pastori per la vicenda delle proteste in piazza andate in scena nel febbraio di due anni fa nell’ambito di quella che è stata ribattezzata come la “guerra del latte”, ossia le manifestazioni per ottenere un’equa remunerazione del latte ovino.

Per cinque allevatori, accusati di blocco stradale per la manifestazione sulla statale 131 al chilometro 202, la nuova udienza è stata fissata l'11 ottobre per sentire i primi due testi dell'accusa.

Giovedì, invece, altri 17 imputati sono chiamati, sempre a Sassari, a difendersi per altre manifestazioni che si susseguirono agli inizi del 2019.

