Guasto all’impianto del Bidighinzu: a secco alcuni comuni del Sassarese, arrivano le autobottiSquadre al lavoro in territorio di Banari per riparare l’acquedotto. L’intervento durerà quasi due giorni
Squadre di Abbanoa al lavoro in territorio di Banari per riparare un importante guasto che ha riguardato l’acquedotto Bidighinzu al servizio di diversi centri della provincia di Sassari: Ittiri, Uri, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sennori, Usini, Sorso, Olmedo e alcune frazioni di Alghero.
L’intervento è particolarmente complesso e richiederà quasi due giorni di lavori: di conseguenza resterà sospesa l’erogazione dal potabilizzatore Bidighinzu fino alle 6 della mattina di mercoledì 8 ottobre in tuttti i comuni interessati. Per limitare gli inevitabili disservizi, Abbanoa ha approntato come di consueto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile nell’impianto di Bidighinzu.
In contemporanea è stato predisposto anche il servizio sostitutivo su piazza con cisterne scarrabili di Abbanoa e autobotti della Protezione Civile nei Comuni interessati dalle seguenti interruzioni dell’erogazione.