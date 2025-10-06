Squadre di Abbanoa al lavoro in territorio di Banari per riparare un importante guasto che ha riguardato l’acquedotto Bidighinzu al servizio di diversi centri della provincia di Sassari: Ittiri, Uri, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sennori, Usini, Sorso, Olmedo e alcune frazioni di Alghero.

L’intervento è particolarmente complesso e richiederà quasi due giorni di lavori: di conseguenza resterà sospesa l’erogazione dal potabilizzatore Bidighinzu fino alle 6 della mattina di mercoledì 8 ottobre in tuttti i comuni interessati. Per limitare gli inevitabili disservizi, Abbanoa ha approntato come di consueto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile nell’impianto di Bidighinzu.

In contemporanea è stato predisposto anche il servizio sostitutivo su piazza con cisterne scarrabili di Abbanoa e autobotti della Protezione Civile nei Comuni interessati dalle seguenti interruzioni dell’erogazione.

