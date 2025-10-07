Il guasto importante all’acquedotto Bidighinzu ha comportato un intervento complesso di riparazione risultato più difficile di quanto preventivato. Il terreno particolarmente accidentato ha ostacolato l’arrivo dei mezzi pesanti che, giunti nel punto interessato dalla rottura, hanno potuto avviare gli scavi e mettere in luce il tratto di condotta lesionato.

Il danno è risultato particolarmente grave e di conseguenza serviranno tempi più lunghi per ripristinare la piena operatività dell’acquedotto. I centri interessati sono Ittiri, Uri, Ossi, Tissi, Muros, Osilo, Sennori, Usini, Sorso, Olmedo e le frazioni di Alghero Rudas, Monte Calvia, Sorigheddu e Carrabuffas.

Per lo stato dei luoghi e per la difficoltà operativa non è possibile lavorare in sicurezza durante la notte: l’intervento di riparazione dovrebbe quindi concludersi nella tarda mattinata di domani. Successivamente i tecnici di Abbanoa saranno mobilitati a eseguire quanto prima il riavvio del potabilizzatore e successivamente il progressivo riempimento dell’acquedotto e dei serbatoi al servizio dei centri abitati. Si stima di poter ripristinare l’erogazione all’utenza entro la notte di domani, mercoledì 8 ottobre 2025.

L’obiettivo è di concludere i lavori nel più breve tempo possibile. È attivo un canale di comunicazione diretto con i sindaci dei Comuni interessati. Gli utenti interessati potranno mettersi in contatto con il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24 e a seguire gli aggiornamenti sui canali social X e Facebook, oltre che sul portale Abbanoa.it, dove daremo puntualmente conto di ogni novità, modifica e aggiornamento. In serata ci saranno ulteriori aggiornamenti.

© Riproduzione riservata