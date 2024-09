Arrivano i contributi per i cittadini di Osilo finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di prime case.

Una misura contro lo spopolamento messa in atto dalla Regione Autonoma della Sardegna, a favore dei paesi che non raggiungono i 3.000 abitanti. Il provvedimento ha consentito anche al Comune di Osilo di ottenere importanti risorse da destinare ai cittadini, come contributi a fondo perduto, per l'acquisto o per la ristrutturazione di prime case.

Relativamente all'annualità 2024 risultano disponibili complessivamente 67.510,37 euro e ciascun beneficiario potrà ottenere fino a 15.000 euro. Il centro ha subito una diminuzione degli abitanti, oggi sotto i tremila, un fenomeno che sembra non conoscere fine, un calo progressivo che in sessant’anni ha portato ad una perdita di oltre il 50 per cento della popolazione.

La misura erogata consentirà di agevolare le giovani coppie nell’aquisto o sistemazione della prima casa. Gli interessati devono presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo, tramite posta elettronica certificata oppure con consegna a mano, entro le ore 23.59 del 28 ottobre. La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale.

