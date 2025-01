Al teatro comunale di Ittiri va in scena l’adattamento teatrale del testo di Sotera Fornaro “Sembri dipingere di rosso le parole…” La storia di Zaira Coen, una professoressa di scienze del Liceo Azuni di Sassari originaria di Mantova, uccisa ad Auschwitz o nel viaggio per raggiungere il campo di concentramento.

Lo spettacolo, al centro della commemorazione della Giornata della Memoria 2025 organizzata da Mab Teatro, è in programma lunedì 27 gennaio alle ore 20. Lo spettacolo racconta la vita normale di una ragazza mantovana venuta in Sardegna per amore, laureata a Bologna in Scienze e arrivata a insegnare in un austero e famoso Liceo dell’isola, dove oggi le è intitolato il Laboratorio.

Aveva sposato un medico conosciuto in città, e la sua vita d’isola sarebbe finita nell’isola. Ma in agguato c’era non solo il dolore normale della vita, che la lasciò sola; ma anche il dolore della storia degli uomini, storia di forza e violenze imposte e subite. In scena la voce narrante di Daniele Monachella che con l’accompagnamento musicale di Giovanni Sanna Passino alla tromba.

