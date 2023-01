L'amministrazione comunale di Giave guidata dal sindaco Gian Mario Chessa, in collaborazione con la cooperativa il Quadrifoglio di Torralba, ha organizzato per sabato 28 gennaio dalle 8.30, presso l'ambulatorio del dottor Antonello Zanza, uno screening ecografico gratuito, riservato ai soli residenti per la prevenzione delle malattie della tiroide, del fegato e un elettrocardiogramma. Possono prenotarsi tutti i pazienti dai 30 anni in su.

Nel paese del Meilogu non mancano gli eventi per le feste. Si terranno oggi dalle 19 "In cammino verso la grotta, la presentazione itinerante della nascita di Gesù a cura dei bambini e dei ragazzi dell'oratorio della Parrocchia di Sant'Andrea, e "Cantende a sos tres res" con il coro locale "Antoninu Paba".

Per sabato 7 gennaio, il comitato di Santa Rita 2023 ha, invece, programmato la "Tombola dell'Epifania" in "Su Fraigu" (piatta 'è funtana". Si partirà alle 15 con la tombola dei bambini, mentre alle 18 sarà riservata a tutte le fasce d'età. Seguirà l'estrazione dei biglietti della cinquina.

