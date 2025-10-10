Un uomo è stato trovato privo di vita la scorsa notte su una barca ormeggiata al porto di Alghero. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini. Le circostanze della morte non sono chiare e poco trapela dagli inquirenti.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere.

- IN AGGIORNAMENTO –

