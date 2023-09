Il mare del Golfo dell'Asinara, ospiterà anche quest'anno la rinomata competizione di pesca, Trofeo Martiri Turritani, giunta alla sua quindicesima edizione. La manifestazione abbinata al memorial Cristian Grezza è una gara sportiva, in programma domenica 10 settembre, che si svolge al largo di Porto Torr e s, con venti squadre ai nastri di partenza.

Organizzata dalla Mps Maestrale presieduta da Gigi Fiorentino, il sistema a bolentino è una tecnica di pesca sportiva che viene praticata in barca ancorata, con la canna da pesca o con lenza a mano. Saranno presenti le barche di alcuni diportisti locali, tesserati per l’occasione Fpsas, per una gara che è anche un momento di solidarietà: il ricavato sul pescato, riscattato dai concorrenti, verrà devoluto in beneficenza.

Il raduno è previsto sabato 9 settembre nei locali della gelateria Il Golfo dove verranno illustrati i contenuti del Regolamento e dello svolgimento della gara. All’interno della organizzazione anche una lotteria che mette in palio una Seat Ibiza.

© Riproduzione riservata