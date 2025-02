Furto con spaccata nel bar ristorante Al Primo, nella settima discesa a mare della località Pedra Mincina, sul litorale di Sorso. Il ladro, incastrato dalle telecamere, si è introdotto nel locale nella notte tra domenica e lunedì. Ha agito intorno alle 2, dopo aver ridotto in frantumi la vetrina della porta d’ingresso e procurandosi una serie di lesioni. Le tracce di sangue visibili dappertutto e le immagini riprese dal sistema di videsorveglianza, costituiranno elementi utili per risalire all’identità del responsabile.

Il ladro ha portato via il cassetto del registratore, con all’interno circa 70 euro, un magro bottino trafugato insieme ad alcuni importanti documenti fiscali ed effetti personali a cui tiene in particolar modo il titolare. I danni, però, sono ingenti. Lo stesso proprietario si è rivolto al presunto ladro utilizzando i canali social e invitandolo a restituire quanto portato via.

«Sarei disposto anche a pagarteli», è l’appello del ristoratore, noto in paese per le sue iniziative di solidarietà e di beneficenza. Le immagini delle telecamere, che avrebbero ripreso anche la targa dell’auto usata dal ladro, sono al vaglio dei carabinieri di Sorso dove il titolare del locale ha sporto denuncia.

