Sesto appuntamento del Forum sulla Carta europea del Turismo Sostenibile presso la sede dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara. Mercoledì 4 dicembre alle 9.30 nella sala conferenze l'inper proseguire il percorso in grado di definire il Piano di azioni – 50 attività – per il rinnovo dell’adesione alla Cets 2025-2029, e piani formativi su tematiche di rilievo per lo sviluppo individuale, professionale e locale.

Nell’incontro, moderato dal direttore Vittorio Gazale, verrà illustrato il Piano di marketing in collaborazione con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Seguirà la presentazione dei dati sui flussi turistici relativamente all’area Carta europea all’Asinara e il suo Golfo, con i territori di Porto Torres, Stintino, Castelsardo, Sassari e Sorso. L’obiettivo è offrire alle imprese che operano nel Parco e nei territori partner l’opportunità di certificarsi con la Cets, in un iter condiviso di sostenibilità ambientale promosso dall’Ente sotto l'egida di Europarc Federation.

È prevista la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio, della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, del Parco Regionale di Porto Conte e dell’Università di Sassari.

