Primi disagi nello scalo marittimo di Porto Torres per il forte vento di Ponente che, da ieri, sta soffiando con raffiche fino a 70 chilometri orari.

Il traghetto proveniente da Genova, il Moby Aki della compagnia Cin, è stato dirottato questa mattina, 17 aprile, al porto Isola Bianca di Olbia, considerato più riparato dai venti. La modifica dello scalo di attracco potrebbe essere esteso anche nella giornata di domani 18 aprile.

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, a seguito degli avvisi di condizioni meteo avverse per rischio idraulico e idrogeologico diramati dalla Protezione Civile regionale, ha firmato l’ordinanza che dispone l’attivazione del Centro operativo comunale di Protezione Civile (C.O.C.) in stato di pre-allarme e nelle funzioni minime per tutta la durata del maltempo. L'obiettivo è coordinare i servizi di monitoraggio nel periodo di allerta e di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare l’emergenza che dovesse rendersi necessario.

