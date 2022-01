Ancora un centenario a Florinas: tiu Battista Soletta. Una persona conosciuta in tutto il sassarese (e non solo) in quanto a capo di una famiglia di straordinari viticoltori, che ha fatto la storia della cittadina del Coros e a cui tiu Battista ha insegnato il mestiere.

Il sindaco di Florinas, Enrico Lobino, ieri sera ha portato i saluti di tutta la comunità, che stima moltissimo quest'uomo di 100 anni ancora attivo, lucido ed energico, tra l'altro tra i primi a vaccinarsi con convinzione contro il Covid, recandosi con le proprie gambe e senza nessun accompagnamento al punto di vaccinazione.

Il primo cittadino ha inoltre donato al festeggiato una targa ricordo, a nome dell'Amministrazione e di tutta la popolazione. Alla piccola cerimonia c'è stata molta commozione, in quanto era presente Foriccu Soletta, 90 anni, fratello di tiu Battista e padre del sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta, anche lui presente e visibilmente emozionato. I due fratelli, legatissimi, sono gli unici rimasti in vita di 8 figli e in questa pandemia si sono visti molto poco.

"I due non vedono l'ora di festeggiare degnamente l'evento, con un buon bicchiere di vino insieme a figli e tutti i nipoti, una volta finita la pandemia", afferma il sindaco Lobino.

Nella cittadina ora sono 3 i centenari: oltre a tiu Battista, zia Giovannina Fiori, che ha compiuto 100 anni lo scorso 23 dicembre, e zia Maria Francesca Gioia che compirà 104 anni tra qualche giorno, il 20 gennaio.

