Il Comune di Alghero perde tempo nel mandare la richiesta di finanziamento per la gestione della posidonia spiaggiata e fa a meno di 54.000 euro di aiuti dalla Regione. Lo denuncia il segretario cittadino del Psd’Az, Giuliano Tavera, spiegando che i termini per presentare la domanda erano stati fissati all’8 novembre 2024.

«Il Comune ha presentato la domanda oltre il termine previsto», svela Tavera, «e non è rientrato in graduatoria per l’assegnazione dei contributi». Fortunatamente alla Regione sono comunque avanzati circa 278.000 euro che andranno al Comune di Alghero, ma non basteranno a coprire l’intera spesa, dal momento che l’ente locale aveva avanzato una richiesta complessiva di contributi pari a 332.000 euro.

«Se non fossero avanzati fondi, il Comune di Alghero non avrebbe avuto alcun finanziamento e la presentazione tardiva della domanda ha, comunque, causato una perdita di circa 54.000 euro>, sottolinea Tavera.

