Maria Tindara Abramo è la nuova presidentessa della Fidapa BPW Italy – sezione di Porto Torres, il gruppo di donne molto attivo che ha rinnovato l'organo direttivo. La tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne si è tenuta nella Casa delle Associazioni, dalla Past presidente, l’avvocato Maria Cristina Benenati, alla neoletta insieme all’insediamento del nuovo direttivo composto dalla vice presidente Roberta Gallo, dalla segretaria Giada Solinas e dalla tesoriera Anna Beretta. Presenti all’importante momento associativo la Past presidente Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu e l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, già socie della sezione turritana.

Prima di lasciare la parola alla nuova presidente, Maria Cristina Benenati ha illustrato il vasto programma svolto e fatto il punto della situazione: «Durante il biennio appena concluso, la sezione di Porto Torres ha proposto un calendario di manifestazioni ed eventi apprezzati dal nostro territorio, che ci ha seguito con interesse e grande partecipazione. La finalità della Fidapa è, infatti, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche (tra le altre) inerenti alla violenza sulle donne, alla parità di genere e alla promozione di talenti al femminile. Aver ottenuto un così grande riscontro dalla nostra città e dalle altre associazioni, con le quali abbiamo collaborato e a cui sono grata, ci rende particolarmente orgogliose».

Soddisfatta per il nuovo incarico, Maria Tindara Abramo ha sottolineato: «La sezione continuerà a lavorare in un clima di collaborazione e di continuità, rispetto al biennio precedente, portando avanti le attività che da sempre la caratterizzano, con importanti iniziative a livello culturale, artistico e sociale, come la manifestazione “Vittime e Carnefici. Parole e Suoni”, del 25 novembre; il premio “Donna Turritana”; il festival letterario e la “Navicula Turritana"».

