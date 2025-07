Largo Guillot si prepara a trasformarsi in un vivace centro di socialità e creatività grazie all’Urban Fest – Festival delle Aiuole, in programma il 26 e 27 luglio. L’evento, organizzato dal Comitato Area Sant’Agostino in collaborazione con il CCN Sant’Agostino e con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Alghero Turismo, della Regione Sardegna, del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, è ormai un appuntamento fisso dell’estate cittadina.

Due serate dense di appuntamenti pensati per tutte le età: laboratori artistici, musica dal vivo, incontri pubblici, stand artigianali, giochi per bambini e una lotteria sociale con premi fino a 700 euro in buoni spesa.

Si parte sabato 26 luglio alle 19:30 con il laboratorio artistico di Betta Ceramiche, seguito alle 20:30 da una tavola rotonda sul valore dello spazio urbano rigenerato. Moderata da Luca Pais, vedrà gli interventi dell’assessore Roberto Corbia e del botanico universitario Emmanuele Farris. Alle 22:30 spazio alla musica con il concerto degli ARKEOS e il loro “Dagli il via Tour 2025”.

Domenica 27, oltre ai laboratori e ai giochi per bambini, si terrà la dimostrazione di manovre salvavita a cura del CdF Oltre il Cuore ODV. Alle 21:00 sono previsti i saluti istituzionali, mentre dalle 22:00 saliranno sul palco i Come nelle Favole, tribute band di Vasco Rossi, per un doppio live show con pausa alle 23:15 per l’estrazione della lotteria.

Durante entrambe le serate, presenti in piazza anche stand artigianali, food & drink, gonfiabili per i più piccoli e la macchina dello zucchero filato.

L’Urban Fest rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana dal basso e di partecipazione attiva dei residenti, capace di trasformare uno spazio di quartiere in un punto di riferimento per tutta la città.

