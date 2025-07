Nuovo appuntamento con il Festival del Mediterraneo, la rassegna musicale ideata e curata dall’Associazione Arte in Musica con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, che continua ad animare l’estate algherese con concerti di grande qualità e forte richiamo per turisti e appassionati. Mercoledì 23 luglio, a partire dalle 21, la cattedrale di Santa Maria ospiterà una serata in due parti della Rassegna Internazionale Organistica, vero fiore all’occhiello del festival. La prima vedrà il ritorno del celebre organista spagnolo Antonio del Pino Romero, che proporrà un viaggio tra le sonorità della penisola iberica a partire dal XVII secolo. La seconda parte sarà invece affidata allo Joves Ensemble, sezione giovanile del Coro Polifonico Algherese, diretto da Maria Gabriella Mura, con un repertorio che spazia dal pop alla tradizione spirituale e irlandese. Il programma dell’organista spagnolo include composizioni di Antonio de Cabezón, Francisco Correa de Arauxo, Pablo Bruna, Martín y Coll, Eduardo Torres e altri autori che hanno reso celebre la tradizione organistica iberica. Lo Joves Ensemble, accompagnato al pianoforte da Francesca Riu, eseguirà brani come Eleonor Rigby dei Beatles, Nothing Else Matters dei Metallica (nella versione del coro Scala & Kolacny Brothers) e Queen Anointed da Frozen: The Broadway Musical. A introdurre la serata sarà Carmela Mura Monfardino, che offrirà una lettura storico-musicale delle composizioni in programma. Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari (programma Salude&Trigu), Fondazione Alghero e Comune di Alghero.

