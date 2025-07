Furto o uso dell’automobile per dormire? Ieri notte a Sassari gli agenti della Volante hanno arrestato un 36enne sassarese, sorpreso in via Sant’Apollinare all’interno di una macchina non sua.

Secondo la polizia di Stato l’uomo stava tentando di rubare mentre quest’ultimo ha riferito, oggi nel corso della direttissima in tribunale, che voleva invece soltanto riposarsi e aveva approfittato del mezzo, a suo dire già aperto. Non sarebbero stati presenti segni di effrazione sull’autovettura e nemmeno strumenti di ausilio per compierla.

Il sassarese sarebbe stato tra l’altro trovato mentre reclinava i sedili dell’auto per distendersi meglio, secondo quanto detto dall’indagato. Per l’avvocata della difesa Martina Pinna non sussisterebbero le prove dell’accusa - tentato furto aggravato - e, al termine dell’udienza, la giudice Monia Adami ha convalidato l’arresto lasciando però libero il 36enne. La pm era Alessia Sanna.

