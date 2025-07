Lo sport che unisce e crea un legame con la ricerca per la salute. Un obiettivo che ormai da 18 anni persegue la Fidapa Bpw – sezione di Porto Torres. Questa mattina, martedì 22 luglio, la sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune turritano, ha ospitato la presentazione della 18esima edizione della manifestazione “Navicula Turritana- lo Sport per la Ricerca”, in programma a Porto Torres il 25 e il 26 luglio.

L’iniziativa che coniuga sport e solidarietà è organizzata dalla Fidapa di Porto Torres - Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni ed Affari - con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Fondazione Fidapa Onlus e grazie alla collaborazione di numerosi partner e associazioni del territorio. L’intenso programma della due giorni tra tornei, esibizioni, gare, prove di diverse discipline sportive e la tradizionale “Fiaccolata a mare” è stato illustrato dalle esponenti della Fidapa turritana. In rappresentanza dell’attuale presidente Maria Tindara Abramo c’erano Maria Lucia Fancellu, Past Presidente distrettuale e futura presidente della sezione Porto Torres e la segretaria Giada Solinas. All’incontro hanno preso parte l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, l’assessora alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto, il presidente della Commissione Cultura e Sport Antonello Cabitta e Antonio Contu, presidente dell’Associazione di Oncologia “Mariangela Pinna” alla quale sarà devoluto il ricavato della due giorni da destinare al reparto di radioterapia dell'Aou di Sassari.

«La manifestazione – ha spiegato Maria Lucia Fancellu - è nata nel 2007 con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare borse di studio da destinare alla ricerca medica, in ricordo della dottoressa Elisabetta Fara, socia della Fidapa turritana. Da allora le socie portano avanti questa significativa opera di sensibilizzazione coinvolgendo nella raccolta fondi un numero sempre maggiore di realtà e di cittadini.

Quest’anno le associazioni coinvolte sono SardegnAmbiente, Aquatic Team Freedom SSD Srl, Associazione Piscine Libyssonis, Acquafitness Aquatic, Acquafitness Area Fitness, ASD Azen Kayak, Tennis Club Porto Torres, Asd Porto Torres Scacchi, Happy Fitness, UISP, Progetto Albatross, Scout Cngei Porto Torres, Consulta del Volontariato Portotorres. Fondamentale anche il supporto dei volontari che hanno messo a disposizione 5 imbarcazioni di loro proprietà per supportare le attività in mare».

L’iniziativa dedicata all'energia, alla solidarietà e al divertimento prenderà il via venerdì 25 luglio alle ore 17 al Tennis club Porto Torres con il torneo di tennis da tavolo. Alle 18.30 appuntamento alle Acque Dolci, con Acquafitness Aquatic. Alla stessa è in programma “Passi solidali”, la camminata veloce lungo l’itinerario Scoglio Lungo – Balai Lontano, andata e ritorno. Alle 19 sarà la volta dello Spinning Happy Fitness Center, presso la rotonda “Trampolino”.

La prima giornata si chiuderà con la suggestiva “Fiaccolata a mare” con partenza alle 19.30 dallo Scoglio Lungo. Le attività riprenderanno il giorno seguente, sabato 26 luglio, alle 9, con il ritrovo nella spiaggia di Balai da dove si partirà, alle 9.30, per la traversata a nuoto fino allo Scoglio Lungo. I partecipanti dovranno essere muniti di boa obbligatoria e di certificato medico non agonistico. Alle ore 10, il Bar Galleria di via Sassari 61 ospiterà il torneo di scacchi e alle 11, si darà spazio al Nuoto Esordienti B e al Nuoto Paralimpico AlbatroSS nella spiaggia dello Scoglio Lungo che ospiterà, a seguire, l’Acquafitness Area Fitness.

