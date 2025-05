Oltre 1.700 anni di storia, con riti secolari, cultura, musica e tradizione, così la città di Porto Torres si prepara a vivere l’edizione 2025 della Festha Manna, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più partecipati della Sardegna. Dal 29 maggio al 21 giugno, oltre 30 eventi animeranno la città con un programma ricco e trasversale, che vedrà il suo momento clou nei giorni 7, 8 e 9 giugno. Sabato 7 giugno, si terrà l’atteso concerto di Alex Britti, in programma in piazza Colombo davanti alla Torre Aragonese, per il ciclo “Note sotto la Torre”. Il cantautore e chitarrista romano, tra i più apprezzati della scena italiana, porterà sul palco i suoi successi più amati in un evento che promette di coinvolgere e far divertire il pubblico per una serata memorabile. Poco prima del concerto, partirà dalla Cattedrale di San Nicola a Sassari il pellegrinaggio notturno verso la Basilica di San Gavino, uno dei momenti più intensi della devozione popolare verso i Martiri Turritani. Domenica 8 giugno, invece, si terrà la solenne processione dei Santi Gavino, Proto e Gianuario: i simulacri lignei rientreranno dalla chiesa di Balai Vicino alla Basilica di San Gavino, accompagnati da centinaia di fedeli. La mattina di lunedì 9 giugno, sarà celebrato il solenne Pontificale, presieduto dall’Arcivescovo turritano e concelebrato dai parroci e dai sacerdoti della città. La celebrazione terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari. Accanto ai momenti religiosi e musicali, il calendario propone appuntamenti di forte richiamo identitario: la Sagra del Pesce, domenica 1° giugno, con la grande frittura di pescato locale; la Regata del Pescatore, il 7 giugno; la Fiera di San Gavino, articolata nei giorni 7, 8 e 9 giugno; e infine il Palio di Santu Bainzu, che il 21 giugno chiuderà simbolicamente la manifestazione.

