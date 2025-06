La Asl di Sassari ha accolto la richiesta del Comune di Porto Torres sull’attivazione del servizio di assistenza sanitaria per il 7, 8 e 9 giugno, giornate in cui è previsto maggiore afflusso in città, in occasione della Festha Manna.

La Guardia medica presterà servizio h24 presso il Poliambulatorio Andriolu per assolvere alla richiesta di interventi nei tre giorni di festa in onore dei Santi Martiri Turritani.

Dai giorni seguenti, a partire dal 10 giugno, sarà potenziata anche l’attività degli ambulatori Ascot con ulteriori 4 turni settimanali rispetto a quelli attuali.

Dal lunedì al venerdì sono previsti i servizi di assistenza medica sia al mattino che al pomeriggio per assicurare i livelli essenziali a tutti gli utenti che, diversamente, si ritroverebbero privi di medico.

Nel frattempo cresce il numero degli utenti sprovvisti di un medico di medicina generale a seguito del congedo della dottoressa Rita Massidda che contava circa 1.500 pazienti.

