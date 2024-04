Porto Torres è pronta ad accogliere il kayaker cagliaritano Carlo Coni, impegnato dallo scorso 26 marzo in una circumnavigazione della Sardegna in Kayak nell’ambito del progetto ecologico-ambientale “Tutti nella stessa barca”.

Il suo tragitto, da compiere in un mese, prevede diverse tappe in 14 Comuni dell’Isola dove vengono dedicate intere giornate alla pulizia dei litorali e delle aree interne. A bordo del suo kayak l'atleta intende sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica dei nostri mari e l’amministrazione comunale turritana, molto sensibile alle tematiche ambientali, ha accolto con entusiasmo il suo invito a partecipare all’iniziativa. Per questo, venerdì 12 aprile, attenderà il suo arrivo, previsto per le 10, nella spiaggia dello Scoglio Lungo dove Coni giungerà accompagnato dai kayaer dell’associazione AzenKayak di Porto Torres. La pulizia sarà coordinata da AzenKayak e Atena Trekking Porto Torres con l’aiuto dei volontari delle varie associazioni che hanno aderito alla giornata di sensibilizzazione e di tutti coloro che vorranno partecipare contribuendo a ripulire l’arenile. Tutto questo si farà anche grazie alla collaborazione dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., gestore del servizio di nettezza urbana in città, che fornirà guanti e buste per la raccolta dei rifiuti e si occuperà di differenziarli. Nel corso della giornata, infatti, sarà ribadita l’importanza di una corretta raccolta differenziata e del rispetto degli elementi naturali presenti nelle spiagge.

All’iniziativa parteciperanno anche le allieve e gli allievi dell’Istituto superiore “Mario Paglietti”. Le classi del Liceo, del TTL Nautico e dello Smat (IPIA) daranno il via alla pulizia che proseguirà con i soci delle associazioni e con i volontari. Sono stati invitati anche i rappresentanti del Comune di Desulo uno dei primi ad aderire. “Tutti nella stessa barca” si ripeterà il giorno seguente, sabato 13 aprile, nel Parco dell’Isola dell’Asinara dove i volontari delle associazioni, le guide e gli operatori del Parco collaboreranno alla pulizia del tratto compreso tra il molo di Fornelli e la spiaggia dello Spalmatore. Carlo Coni arriverà a Porto Torres da Valledoria dove è attualmente in sosta. la seconda volta che l’istruttore 47enne compie quest’avventura. Nel 2018 aveva circumnavigato l’Isola con partenza e rientro a Cagliari, percorrendo 544 miglia marine in 35 giorni, per un totale di 165 ore di pagaiata.

© Riproduzione riservata