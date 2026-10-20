Due conferme di condanna e una assoluzione per l’evasione di Johnny lo Zingaro. A disporlo, oggi in Corte d’appello a Sassari, il collegio presieduto da Salvatore Marinaro, a latere Carmela Rita Serra e Giovanni Maria Delogu.

I tre avevano fatto ricorso in secondo grado dopo le sentenze del primo, tre anni fa, per la procurata evasione di Johnny lo Zingaro, l’ergastolano non rientrato nel carcere di Bancali dal permesso premio nel settembre 2020. Gli agenti della polizia di Stato lo avevano ritrovato, dopo dieci giorni di latitanza, in località Zinziodda dove si nascondeva in una casa.

Nel primo processo erano arrivate le sentenze a 4 anni per Gabriele Grabesu e a 2 anni e 6 mesi per Giovanna Truzzi, ribadite dal collegio. Assoluzione invece perché il fatto non sussiste per Cristian Loi, condannato in precedenza a 3 anni e 2 mesi, e difeso dall’avvocato Stefano Porcu. Lorenzo Panei, altro imputato ma per favoreggiamento, non ha fatto appello. A difendere Truzzi l’avvocato Silvio Toccafondi mentre il legale Marco Palmieri assisteva Grabesu. Il procuratore generale aveva sollecitato la condanna per tutti.

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