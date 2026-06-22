Il rappresentante di una catena di supermercati è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Sassari per estorsione.

Secondo le indagini dei militari l'uomo ha preteso che un grossista di prodotti alimentari gli pagasse almeno 1.250 euro al mese per continuare a tenere vivo un contratto di fornitura da 300 mila euro con la catena di market di cui era rappresentante. Un'estorsione messa in pratica dal novembre 2025, all'insaputa dei responsabili dei supermercati, che gli ha fruttato in tutto 15 mila euro.

L'arresto in flagranza è scattato la scorsa settimana: i militari si sono appostati all'esterno dell'ufficio del grossista taglieggiato e quando l'indagato è uscito con in tasca la busta con i soldi dell'ultimo pagamento, lo hanno bloccato e accompagnato prima in caserma, poi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, nella sua residenza, agli arresti domiciliari. Successivamente il gip del Tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto dell'indagato.

(Unioneonline)

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