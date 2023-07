Entra nel vivo l’Estate turritana nella città di Porto Torres. La giunta comunale ha approvato il calendario di eventi che proseguirà fino al 30 settembre proponendo un cartellone con musica, presentazione di libri ed eventi tra sociale e sport.

Tra i protagonisti il Festival Musica & Natura organizzato da Musicando insieme con un ricco programma di appuntamenti tra le tenute Li Lioni, la basilica di San Gavino e la chiesa di Balai Vicino, la nuova edizione di Voci d’Europa del Coro Polifonico Turritano che porterà I Neri per Caso sotto la Torre Aragonese. Ci sarà spazio per le tradizioni con la sfilata di maschere sarde in programma il 12 agosto e per la goliardia, con il ritorno della Gara delle Vasche da Bagno il 22 luglio.

A partire da oggi, venerdì 7 luglio, al Parco Chico Mendez prenderà il via il Balai Summer Dance School 2023 organizzato da Associazione ACSD Heliogabalus. Domenica allo Scogliolungo verrà accolto Corrado Sorrentino, il nuotatore protagonista del Giro di Sardegna 2.0 per finanziare l’acquisto di un ecografo per il reparto pediatria dell’Aou di Sassari. Mercoledì 12 luglio “Quartieri, oggi e domani” si sposterà a Borgona mentre giovedì 13 luglio nella spiaggia dello Scoglio Lungo tornerà Bibliospiaggia. Sabato 15 piazza Eroi dell'Onda ospiterà la Sagra del Tonno allestita dall’APS Maestrale. Domenica 16 luglio all’Antiquarium Turritano tornerà il Festival letterario Entula organizzato dall’associazione Liberos: ospite Nando dalla Chiesa che presenterà "La legalità è un sentimento".

Sabato ritorna un appuntamento dell’estate turritana con la Gara delle vasche da bagno organizzata dalla Pro Loco; nella stessa serata anche Mildred in concerto di fronte alla chiesa di Balai nell’ambito di “Musica & Natura”. All’Isola dell’Asinara prende il via il Festival cinematografico Pensieri e Parole a cura dell’Associazione Cinearena che proseguirà domenica 23 luglio. Ad agosto al via con un’altra parte del programma di Musica & Natura.

AD AGOSTO – Per gli altri eventi, dal 1° al 5 agosto in piazza Eroi dell’Onda si terrà il Renaredda Beach seconda edizione organizzato dall’Aswd Amatori Porto Torres; il 3 agosto allo Scoglio Lungo ritorna Bibliospiaggia. Il 4 agosto nel Chiosco Acque Dolci di Luvoni Sebastiano Tributo agli 883. Dal 6 al 14 agosto piazza Eroi dell’Onda sarà teatro del "Renaredda Beach Soccer”. Il 9 agosto nel chiosco Acque Dolci di Luvoni Sebastiano è in programma il White Party, mentre l’11 agosto sotto la Torre Aragonese sarà la volta di Re per una notte. Sabato 12 agosto la Pro Loco proporrà la Sfilata di Maschere Sarde. Sabato 19 agosto sotto la Torre Aragonese si terrà “Lu patiu in festha” organizzato dall’Associazione Intragnas. Domenica 20 agosto sarà la volta della Festa dei Fedales 73. Il 22 agosto all’Asinara concerto di Gegè Telesforo nell’ambito del festival Musica sulle Bocche organizzato dall’Associazione Jana Project. Venerdì 25 agosto all’Antiquarium Turritano nuovo appuntamento col Festival letterario Entula: protagonista Carlo Cottarelli che presenterà "Chimere. Sogni e fallimenti dell'economia"; la stessa giornata è previsto Suoni e Sapori, evento enogastronomico promosso da Botteghe Turritane, mentre in piazza Caduti dell'Onda prenderà il via la Festa di San Cristoforo che proseguirà sabato 26 agosto. Lunedì 28 agosto al Festival Entula nell’Antiquarium Turritano sarà la volta di Giancarlo De Cataldo con il libro "Colpo di ritorno".

Il ricco calendario prevede iniziative anche nel mese di settembre.

