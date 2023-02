Due grossi petardi sono stati fatti esplodere in un muretto a secco da sconosciuti davanti al carcere di Bancali a Sassari.

Non si esclude la matrice anarchica: sono in corso i dovuti accertamenti da parte degli agenti della Digos. Sarebbe stato acceso anche un fumogeno. I responsabili si sono dati alla fuga immediatamente. Pare esser stata un’azione dimostrativa.

Gli anarchici in questi giorni stanno manifestando in tutta Italia, e quindi anche in Sardegna, contro il regime di carcere duro cui è stato sottoposto Alfredo Cospito.

Il cinquantacinquenne anarchico di Pescara è stato condannato a dieci anni e otto mesi per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente di Ansaldo Nucleare. La polemica politica è ancora in corso.

