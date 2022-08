Evento addestrativo in programma domani, 31 agosto, al Distaccamento aeroportuale di Alghero. L’attività riguarda il rifornimento a terra a motori accesi, in gergo tecnico ALARP "hot-pit", e coinvolgerà i velivoli F-35B, la versione STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), ovvero a decollo corto e atterraggio verticale dell'Aeronautica militare e della Marina militare.

Saranno presenti il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis.

Prendono parte alle operazioni diversi assetti aerei e di supporto a terra dell'Aeronautica, con l’obiettivo di incrementare la capacità della stessa Aeronautica militare e della Difesa di impiegare l'assetto F-35B, consolidando in particolare l'interoperabilità e l'impiego dei velivoli di Quinta Generazione in situazioni operative dove non sono disponibili piste di atterraggio idonee per velivoli convenzionali, la cosiddetta capacità Air Expeditionary.

