Lo arrestano per detenzione di droga e dà in escandescenze e colpisce i carabinieri a Sassari. È successo ieri quando un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai militari dell'Arma. Portava con sé della droga che, nell'udienza di convalida, oggi in tribunale, ha sostenuto essere sale.

Condotto in camera di sicurezza ha aggredito i carabinieri procurando a uno di loro lesioni per sette giorni. L'indagato è stato allora condotto a Bancali.

Il pm Giovanni Dore ha sollecitato la misura del carcere mentre la giudice Monia Adami ha disposto la convalida dell'arresto e l'obbligo di firma in caserma. L'avvocato della difesa era Emiliano Alfonso.



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