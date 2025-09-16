Eolico off-shore, Commissioni congiunte ad AlgheroAll’incontro parteciperanno anche associazioni ambientaliste e rappresentanti del settore agropastorale
L’Amministrazione comunale di Alghero porta in Commissione il tema della produzione di energie rinnovabili da fonte eolica. Venerdì 19 settembre, alle 16 a Villa Maria Pia, si terrà un incontro dedicato alla discussione sui grandi progetti di impianti eolici nello specchio acqueo prospiciente la città e sugli effetti della Legge Regionale 20/24, che introduce misure urgenti per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti.
Il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme agli assessori all'Urbanistica Roberto Corbia e all'Ambiente Raniero Selva, ha chiamato al confronto l’assessore regionale Francesco Spanedda, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù e il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Gianluca De Luca. Alla riunione, convocata dai presidenti delle Commissioni V e II, Christian Mulas ed Emiliano Piras, parteciperanno anche associazioni ambientaliste e rappresentanti del settore agro-pastorale.