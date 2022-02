Tenere in mano il certificato verde per mostrarlo all’ingresso dei locali sembra ormai scontato. Alcuni esercizi commerciali hanno superato se stessi e chiedono esplicitamente di “Entrare con il green pass in bocca”. Una scritta che appare a Sassari su un cartello davanti al bar in prossimità dell’incrocio tra piazza Tola e piazza Azuni, dove il titolare in maniera scherzosa ha voluto mettere in chiaro che il tempo è prezioso e, come una provocazione, invita il cliente ad entrare nel suo locale presentando, senza discutere, il certificato tenuto bene in evidenza.

Un po' di ironia non fa male, secondo il proprietario del bar, che lamenta il poco afflusso di avventori, una riduzione disastrosa provocata dalla pandemia.

Rispetto al periodo pre-covid i numeri registrati testimoniano uno stato di crisi economica senza precedenti. Ma le regole sono tali e bisogna rispettarle. Quindi spesso ci si accontenta di quello che la realtà offre, pur facendo rispettare i decreti governativi che impongono il Green Pass per accedere nei locali e trascorrere una serata in assoluta spensieratezza.

