Il Partito Democratico di Alghero cambia reggenza e, in occasione del congresso cittadino, elegge Enrico Daga come segretario. L’imprenditore algherese, già assessore provinciale, consigliere comunale e anche candidato sindaco, subentra a Mario Salis che ha tenuto le redini del partito per 14 anni.

«Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me, agli iscritti e ai dirigenti che hanno riposto nel nuovo gruppo dirigente le legittime aspettative di avere in città un Partito Democratico pronto, propositivo, capace di ascoltare e agire, unito. Sono pronto a mettermi al lavoro per questa bellissima città e i suoi abitanti», ha detto Daga, emozionato e grato «per l'opportunità di rendere il nostro partito un riferimento, un faro di speranza per tutti coloro che, come me, non si rassegnano».

