E’ Emiliano Orrù il nuovo presidente del Parco di Porto Conte. 54 anni, direttore vendite di un’azienda informatica, già facente parte dello staff di fiducia dell’allora sindaco Mario Bruno, come suo segretario particolare, Orrù era stato indicato dal Partito democratico e oggi, durante l’assemblea del Parco riunita a Casa Gioiosa, il suo nome è stato scritto su 16 bigliettini nell’urna.

Dopodiché l’assemblea ha proceduto alla nomina degli altri due componenti del Cda che sarà composto da Franca Carta, prima dei non eletti nella lista di Città Viva, già consigliera comunale e presidente della Commissione Servizi sociali e cultura nella consiliatura di Mario Bruno e Luca Pais, della lista Futuro Comune, molto conosciuto per l’impegno sociale a difesa della sanità pubblica e per il ruolo attivo nel Comitato Area di Sant’Agostino, uno dei quartieri più popolosi della città.

